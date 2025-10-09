01:55  09 жовтня
М'ясо рекордно подорожчало: що відбувається з цінами
01:30  09 жовтня
Українська спортсменка Лілія Подкопаєва зізналась, чи спілкується з батьком з РФ
00:55  09 жовтня
"Я був наляканий": відомий український комік пояснив своє звернення до Путіна
UA | RU
UA | RU
09 жовтня 2025, 07:20

Росіяни за добу 580 разів вдарили по Запорізькій області: двоє постраждалих

09 жовтня 2025, 07:20
Читайте также на русском языке
Фото: ОВА
Читайте также
на русском языке

Минулої доби окупанти завдали 580 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

  • Війська РФ здійснили 11 авіаційних атак по Степногірську, Лук’янівському, Гуляйполю та Білогір’ю.
  • 351 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Степногірськ, Плавні, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новоандріївку, Чарівне та Білогір’я.
  • 7 обстрілів із РСЗВ накрили Кушугум, Гуляйполе, Новоданилівку та Полтавку.
  • 211 артилерійських ударів завдано по території Степногірська, Плавнів, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Чарівного, Білогір’я, Полтавки та Малинівки.

Надійшло 25 повідомлень про руйнування багатоповерхівок, приватних будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури.

Дві людини отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькому та Пологівському районах.

Нагадаємо, Росія атакувала Сумщину десятками дронів і авіабомб. Внаслідок обстрілів загинули троє мирних жителів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли Запорізька область постраждалі наслідки
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Мільйони на порно і "моральний контроль"
09 жовтня 2025, 09:49
Росіяни пошкодили енергооб'єкт на Одещині: Чорноморськ залишився без світла
09 жовтня 2025, 09:40
У Києві затримали чоловіка за продаж бойових гранат: йому загрожує до 7 років тюрми
09 жовтня 2025, 09:28
Росія вдарила по чотирьох громадах Харківщини: є постраждалий та руйнування
09 жовтня 2025, 09:15
Сили ППО знешкодили 87 із 112 безпілотників, якими росіяни атакували Україну
09 жовтня 2025, 09:05
Поїзди на Сумщину курсують зміненими маршрутами через атаки РФ на залізницю
09 жовтня 2025, 08:59
На Чернігівщині жінку затримали під час продажу бойових гранат
09 жовтня 2025, 08:56
Вічна влада під прикриттям безпеки: що приховує постанова ВР про місцеві ради
09 жовтня 2025, 08:53
У Хмельницькому хірургу оголосили підозру через смерть пацієнтки після операції
09 жовтня 2025, 08:48
У ДСНС показали наслідки ворожих обстрілів у Запорізькому районі
09 жовтня 2025, 08:37
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Сергій Фурса
Тарас Загородній
Вадим Денисенко
Всі блоги »