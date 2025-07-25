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25 липня 2025, 22:35

На Черкащині викрили адміністратора Telegram-каналу, який повідомляв про ТЦК

25 липня 2025, 22:35
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Фото: Нацполіція
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У Черкаській області отримав підозру 30-річний чоловік, який в месенджері повідомляв про місця, де знаходяться представники ТЦК. Завдяки його "роботі" люди могли уникати зустрічі з військовими та поліцією

Про це повідомляє прокуратура Черкаської області, передає RegioNews.

30-річний чоловік у Каневі отримав підозру через перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України). У Telegram-каналі він публікував інформацію про місця, де ТЦК вручають повістки.

На позначення місць вручення повісток та маршрути переміщення працівників ТЦК використовувались умовні слова і позначення погодних явищ. Правоохоронці заблокували цей Telegram-канал.

Адміністратору Telegram-каналу загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, раніше на Черкащині викрили чоловіка, який через Telegram-канал торгував забороненими речовинами. Правоохоронці ліквідували цей канал, а зловмиснику повідомили про підозру.

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