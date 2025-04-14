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Про це повідомляє прессцентр ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок несправності газового обладнання четверо людей зазнали отруєння чадним газом. Серед них – подружжя 34 та 30 років, а також двоє дітей: доньки віком 9 та 2 роки. Від госпіталізації вони відмовились.

Згодом рлдина самостійно звернулася за меддопомогою до лікарні.

Нагадаємо, раніше на Буковині родина отруїлась чадним газом у своєму будинку. До лікарні потрапили і батьки, і двоє дітей.