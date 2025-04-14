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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

В результате неисправности газового оборудования четыре человека получили отравление угарным газом. Среди них – супруги 34 и 30 лет, а также двое детей: дочери 9 и 2 года. От госпитализации они отказались.

Впоследствии семья самостоятельно обратилась за медпомощью в больницу.

Напомним, ранее на Буковине семья отравилась угарным газом в своем доме. В больницу попали и родители, и двое детей.