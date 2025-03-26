В Черкасской области в пожаре погибла женщина
Спасатели тушили огонь в жилом доме. К сожалению, на месте нашли тело женщины
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
Пожар произошел в пристройке жилого дома в селе Юрковка. Причиной называют нарушение правил пожарной безопасности. Прибывшие на место инцидента спасатели обнаружили бездыханное тело хозяйки и ликвидировали пожар.
"Спасатели призывают граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности", - призвали в ГСЧС.
Напомним, ранее произошел пожар в Житомирской области. Там загорелся деревянный жилой дом. При ликвидации огня спасатели обнаружили тела двух мужчин без признаков жизни. Это были местные жители 39 и 46 лет. Вероятная причина возгорания – неосторожность во время курения.
В Киеве загорелся жилой домВсе новости »
26 марта 2025, 02:05В Черкасской области из-за пожаров сухостоя пострадали два человека
25 марта 2025, 01:51Масштабный пожар на СТО в Калуше: 5 авто сгорели, еще 20 – спасли
24 марта 2025, 13:10
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
На Ровенщине за решетку отправили мужчину, который убил одного знакомого и ранил другого
26 марта 2025, 20:55Убежал прямо с авто, которое везло в воинскую часть: на Львовщине судили мужчину за уклонение от службы
26 марта 2025, 20:25В Харькове пьяный мужчина жестоко избил собственную мать
26 марта 2025, 20:00СБУ объявила о подозрении известному пропагандисту
26 марта 2025, 19:37В Сумской области еще из четырех населенных пунктов объявили обязательную эвакуацию
26 марта 2025, 18:54В Киевском ТЦК прокомментировали информацию об избиении мобилизованного
26 марта 2025, 18:32Украинцев предупредили о погоде на 27 марта
26 марта 2025, 18:20Стало известно, сколько домов в Киеве уже отключили от отопления
26 марта 2025, 18:04Стрельба в Киеве: полиция задержала стрелку
26 марта 2025, 17:53
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Все блоги »