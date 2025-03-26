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26 марта 2025, 21:15

В Черкасской области в пожаре погибла женщина

26 марта 2025, 21:15
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Иллюстративное фото
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Спасатели тушили огонь в жилом доме. К сожалению, на месте нашли тело женщины

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Пожар произошел в пристройке жилого дома в селе Юрковка. Причиной называют нарушение правил пожарной безопасности. Прибывшие на место инцидента спасатели обнаружили бездыханное тело хозяйки и ликвидировали пожар.

"Спасатели призывают граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности", - призвали в ГСЧС.

Напомним, ранее произошел пожар в Житомирской области. Там загорелся деревянный жилой дом. При ликвидации огня спасатели обнаружили тела двух мужчин без признаков жизни. Это были местные жители 39 и 46 лет. Вероятная причина возгорания – неосторожность во время курения.

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