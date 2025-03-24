У Польщі засудили українця, який жорстоко вбив дружину та маленьких доньок
У Польщі вирок винесли чоловіку з України. Його звинуватили у вбивстві його дружини та дітей
Про це повідомляє RMF FM, передає RegioNews.
Польський суд засудив українця до довічного позбавлення волі. Зʼясувалось, що він задушив свою дружину та двох дочок. Дружина було 29 років, а донькам - 4 та 1,5 роки.
Медичні експерти заявили, що чоловік схильний до брехні. На етапі слідства він детально описував, як саме вбивав дружину та дітей. Однак на останньому слуханні чоловік змінив свідчення і став заперечувати провину.
Проте суд задовольнив вимогу прокурорів, які просили про вищу ступень покарання. Прокурори заявили, що чоловік скоїв ці вбивство з особливою жорстокістю.
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