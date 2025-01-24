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24 січня 2025, 21:38

Черкащанину, який допомагав родині депутата незаконно продавати електроенергію, загрожує 8 років в'язниці

24 січня 2025, 21:38
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фото: поліція
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Житель Черкаської області, який допоміг родині депутата із незаконним продажем "зеленої" енергії, постане перед судом. Йому загрожує до 8 років увёязнення

Про це повідомили в пресслужбі поліції Черкаській області, передає RegioNews.

За інформацією слідства, чоловік всупереч законодавству уклав понад 100 договорів на продаж електроенергії приватними домогосподарствами за "зеленим” тарифом. Цей тариф запроваджений для стимулювання використання альтернативних джерел енергії і вимагає наявність житлової забудови на ділянках.

Проте, діючи в інтересах сім’ї депутата, чоловік подавав до профільних держустанов підроблені документи. Вони засвідчували те, що на ділянках є житлові будинки. Ця земля належала дружині, сину та самому посадовцю. Так фігуранти протягом двох років без ліцензії виробляли електроенергію у промислових масштабах і продавали її державі. Через ці дії зловмисники завдали збитків державі на понад 32 мільйони гривень.

Слідчі поліції встановили учасників оборудки. Всім фігурантам оголосили про підозру за шахрайство, їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Щодо одного з учасників обвинувальний акт скерували до суду. Інших оголошено в міжнародний розшук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній заступник голови Харківської обласної ради, який у квітні 2022 року був депутатом облради, а нині переховується за кордоном, підозрюється в організації схеми розкрадання коштів Національної енергетичної компанії "Укренерго" на 58,44 мільйона гривень.

Черкаська область електроенергія енергетика шахрайство
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