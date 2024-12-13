У Смілі на Черкащині 19-річний водій влетів у паркан кладовища
У Смілі водій автомобіля Peugeot зніс паркан кладовища, а потім утік. Поліцейські розшукали його і склали два адмінпротоколи.
Про це повідомили в поліції Черкаської області, передає RegioNews.
19-річний водій пояснив, що його автомобіль знесло на дорозі, тому він наїхав на паркан кладовища. Місце аварії водій покинув, але згодом повернувся. Поліцейські перевірили водія на стан сп’яніння, але хлопець був тверезий.
На водія склали адмінпротоколи за залишення місця ДТП та порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП. Чоловік повідомив поліцейським, що відшкодує збитки та відновить паркан.
Нагадаємо, раніше поліція затримала чоловіка, який пошкодив могилу військового на кладовищі у Вінницькому районі.
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