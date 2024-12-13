В Смеле Черкасской области 19-летний водитель влетел в забор кладбища

фото: полиция

В Смеле водитель автомобиля Peugeot снес забор кладбища, а затем скрылся. Полицейские разыскали его и составили два админпротокола.

Об этом сообщили в полиции Черкасской области, передает RegioNews.

19-летний водитель объяснил, что его автомобиль снесло на дороге, поэтому он наехал на забор кладбища. Место аварии водитель покинул, но затем вернулся. Полицейские проверили водителя на состояние опьянения, но парень был трезв.

На водителя составили админпротоколы за оставление места ДТП и нарушение правил дорожного движения, что повлекло за собой ДТП. Мужчина сообщил полицейским, что возместит ущерб и восстановит забор.

Напомним, ранее полиция задержала мужчину, повредившего могилу военного на кладбище в Винницком районе.