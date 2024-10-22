У Черкасах внаслідок пожежі у наркодиспансері загинула людина

фото ілюстраційне: ДСНС

У Черкасах 22 жовтня сталася пожежа у будівлі обласного наркологічного диспансеру. Попередньо відомо про одного загиблого

Про це розповіла речниця Головного управління ДСНС у Черкаській області Юлія Норовкова, передає RegioNews.

Після прибуття на місце події рятувальники зʼясували, що в одній з палат виникла пожежа на ліжку, яку ліквідували ще до прибуття пожежно-рятувального підрозділу.

"На місці події виявили загиблу людину, ще одна — зазнала отруєння продуктами горіння і має опіки першого ступеню. Причини виникнення пожежі встановлюють", — зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Хмельниччині сталася пожежа в гуртожитку університету.