На Черкащині на жінку з дитиною напав баран

Фото: Рixabay

У Золотоноші Черкаської області на жінку, яка йшла з донькою, напав баран

Як розповіла постраждала містянка у мережі, тварина вибігла з приватного подвір'я і заходилася атакувати перехожих, пише RegioNews.

За словами жінки, вони з донькою саме йшли поблизу перехрестя вулиць Баха та Івана Франка, коли зненацька з приватного обійстя вискочив баран і заходився їх бити. Відбитися від тварини жінці з дитиною допоміг чоловік, який проїздив повз.

Потерпіла звернулася до поліції.

"Власники тварин, агресивно відреагували на виклик поліції, заявили: "Нічого страшного, він же не убив Вашу дитину!". А що б було, якби убив?" – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями у Чернівцях скажена білка покусала людей.