На Черкащині на жінку з дитиною напав баран
У Золотоноші Черкаської області на жінку, яка йшла з донькою, напав баран
Як розповіла постраждала містянка у мережі, тварина вибігла з приватного подвір'я і заходилася атакувати перехожих, пише RegioNews.
За словами жінки, вони з донькою саме йшли поблизу перехрестя вулиць Баха та Івана Франка, коли зненацька з приватного обійстя вискочив баран і заходився їх бити. Відбитися від тварини жінці з дитиною допоміг чоловік, який проїздив повз.
Потерпіла звернулася до поліції.
"Власники тварин, агресивно відреагували на виклик поліції, заявили: "Нічого страшного, він же не убив Вашу дитину!". А що б було, якби убив?" – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, днями у Чернівцях скажена білка покусала людей.
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