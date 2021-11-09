На Черкасщине на женщину с ребенком напал баран

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В Золотоноше Черкасской области на женщину, которая шла с дочерью, напал баран

Как рассказала пострадавшая горожанка в сети, животное выбежало из частного двора и принялось атаковать прохожих, пишет RegioNews.

По словам женщины, они с дочкой как раз шли вблизи перекрестка улиц Баха и Ивана Франко, когда неожиданно из частного подворья выскочил баран и принялся их бить. Отбиться от животного женщине с ребенком помог мужчина, проезжавший мимо.

Потерпевшая обратилась в полицию.

"Владельцы животных, агрессивно отреагировавшие на вызов полиции, заявили: "Ничего страшного, он же не убил вашего ребенка!". А что бы было, если бы убил?"- говорится в сообщении.

Напомним, на днях в Черновцах бешеная белка покусала людей.