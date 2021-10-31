На Черкащині на виборчій дільниці посварилися спостерігач та члени ДВК

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У Черкаській області, де проходили довибори до Верховної Ради, на одній з виборчих дільниць (№71089) стався конфлікт між спостерігачем і членами дільничної комісії

Як заявив координатор спостереження Громадянської мережі "ОПОРА" за виборами в Черкаській області Захар Колесніченко, спостерігач намагався зірвати пломбу з урни для голосування вдома, пише RegioNews з посиланням на "Суспільне".

"Коли члени ДВК, які організовували голосування виборців за місцем проживання, повернулися в приміщення для голосування, спостерігач від кандидата Дмитра Кухарчука смикнув пломбу на переносному ящику для голосування. Свої дії він мотивував тим, що має намір перевірити цілісність пломб", - розповів представник "опори".

За його словами, члени ДВК порахували такі дії, як намір пошкодити пломби. Водій, який перевозив членів комісії для голосування за місцем знаходження, зробив зауваження щодо інциденту спостерігачеві і схопив його за лікоть. Після чого спостерігач вдарив водія в обличчя. Водій поліцію не викликав і покинув приміщення для голосування.

Спостерігачі склали акт про намір пошкодити пломбу.