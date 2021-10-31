На Черкащині затримали жінку, яка відмічала виборців, що проголосували

Фото з відкритих джерел

У місті Золотоноша, що на Черкащині, поліція затримала жінку, яка на виході з дільниці відмічала виборців, що вже проголосували

Про це пише RegioNews з посиланням на рух "ЧЕСНО".

Активістам вдалося отримати фото з місця події, у списку простежується системне написання часу голосування виборців та відмітки "захворів".

У списку зазначені прізвища, імена та по батькові виборців, їхні телефони.

"Ми зафіксували людей, які стояли біля школи зі списками. І контролювали виборців, які заходили і виходили... Зараз жінка дає покази. Розказує, що в кінці повинна бути оплата, вона контролює людей. Коштів у неї не було. Я викликала поліцію", - прокоментувала руху "ЧЕСНО" очевидиця Оксана Гіщин.

У сусідньому населеному пункті Деньги громадяни відзняли на відео колишню голову громади Ларису Головань. Вона сиділа на лавці і приховувала списки, які дуже схожі за своїм оформленням на ті, що виявили у Золотоноші. Мають таке ж форматування і згори сіру смужку.

Нагадаємо, дещо раніше у Комітеті виборців України назвали основні порушення, які зафіксували спостерігачі організації під час проведення виборів у місті Харкові та на Черкащині й Херсонщині. Зокрема, у день голосування було зафіксовано понад 10 фактів присутності біля виборчих дільниць невідомих осіб, які були одягнуті у брендований одяг, що повторював кольорову гаму, шрифти та стилістику політичної партії "Слуга народу”.