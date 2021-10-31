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31 октября 2021, 20:37 11

На Черкасщине на избирательном участке поссорились наблюдатель и члены УИК

31 октября 2021, 20:37 11
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Фото из открытых источников
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В Черкасской области, где проходили довыборы в Верховную Раду на одном из избирательных участков (№71089) произошел конфликт между наблюдателем и членами участковой комиссии

Как заявил координатор наблюдения Гражданской сети "ОПОРА" за выборами в Черкасской области Захар Колесниченко, наблюдатель пытался сорвать пломбу с урны для голосования на дому, пишет RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

"Когда члены УИК, которые организовывали голосование избирателей по месту жительства, вернулись в помещение для голосования, наблюдатель от кандидата Дмитрия Кухарчука дернул пломбу на переносном ящике для голосования. Свои действия он мотивировал тем, что намерен проверить целостность пломб", - рассказал представитель "опоры".

По его словам, члены УИК посчитали такие действия, как намерение повредить пломбы. Водитель, который перевозил членов комиссии для голосования по месту нахождения, сделал замечание относительно инцидента наблюдателю и схватил его за локоть. После чего наблюдатель ударил водителя в лицо. Водитель полицию не вызвал и покинул помещение для голосования.

Наблюдатели составили акт о намерении повредить пломбу.

Напомним, что в городе Золотоноша Черкасской области полиция задержала женщину, которая на выходе из участка отмечала избирателей, которые уже проголосовали.

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