Вибори в Україні: скільки виборців прийшли на дільниці на Херсонщині, Черкащині та у Харкові

з відкритих джерел

Станом на 16.00 на виборах міського голови Харкова проголосували 22,7% виборців(похибка дослідження - 0.9%)

Про це пише RegioNews з посиланням на дані громадської мережі "ОПОРА"

Крім цього, за даними організації на проміжних виборах нардепа в окрузі №184(Херсонська область) проголосували 17.6% (похибка - 2.2%).

На проміжних виборах нардепа в окрузі № 197(Черкаська область) виборці були активнішими. Там свій голос вже віддали, за даними спостерігачів, - 20.8%

Нагадаємо, що станом на 12:00 у 184 окрузі на Херсонщині явка виборців становила 11% (похибка – 1,4%). Для порівняння, за даними ЦВК, під час виборів до Верховної Ради у 2019 році явка на 12:00 становила 23,5%.

В окрузі №197 у Черкаській області явка становить 12,2%. У 2019 році активність виборців на 12:00 була 22,3%.