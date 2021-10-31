16:56  31 жовтня
У Мінцифри спростили отримання COVID-сертифікату в "Дії"
20:50  31 жовтня
Нардепка Скороход заявила, що депутата Антона Полякова вбили
17:48  31 жовтня
На Донбасі поранили військового ООС
UA | RU
UA | RU
31 жовтня 2021, 17:40 120

Вибори в Україні: скільки виборців прийшли на дільниці на Херсонщині, Черкащині та у Харкові

31 жовтня 2021, 17:40 120
Читайте также на русском языке
з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Станом на 16.00 на виборах міського голови Харкова проголосували 22,7% виборців(похибка дослідження - 0.9%)

Про це пише RegioNews з посиланням на дані громадської мережі "ОПОРА"

Крім цього, за даними організації на проміжних виборах нардепа в окрузі №184(Херсонська область) проголосували 17.6% (похибка - 2.2%).

На проміжних виборах нардепа в окрузі № 197(Черкаська область) виборці були активнішими. Там свій голос вже віддали, за даними спостерігачів, - 20.8%

Нагадаємо, що станом на 12:00 у 184 окрузі на Херсонщині явка виборців становила 11% (похибка – 1,4%). Для порівняння, за даними ЦВК, під час виборів до Верховної Ради у 2019 році явка на 12:00 становила 23,5%.

В окрузі №197 у Черкаській області явка становить 12,2%. У 2019 році активність виборців на 12:00 була 22,3%.

вибори Черкаси Харків Херсон

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
У тихому болоті. Як у Вінниці уживається влада Гройсмана із намісником Зеленського
Хід Козирем на 184-му окрузі: як Зеленський здав меру Херсона цілу область та що отримає взамін
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram