Выборы в Украине: сколько избирателей пришли на участки на Херсонщине, Черкасщине и в Харькове

из открытых источников

По состоянию на 16.00 на выборах городского головы Харькова проголосовали 22,7% избирателей (погрешность исследования-0.9%)

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные общественной сети "ОПОРА"

Кроме этого, по данным организации на промежуточных выборах нардепа в округе №184(Херсонская область) проголосовали 17.6% (погрешность - 2.2%).

На промежуточных выборах нардепа в округе № 197(Черкасская область) избиратели были активнее. Там свой голос уже отдали, по данным наблюдателей, - 20.8%

Напомним, что по состоянию на 12: 00 в 184 округе на Херсонщине явка избирателей составила 11% (погрешность – 1,4%). Для сравнения, по данным ЦИК, во время выборов в Верховную Раду в 2019 году явка на 12:00 составила 23,5%.

В округе №197 в Черкасской области явка составляет 12,2%. В 2019 году активность избирателей на 12:00 была 22,3%.