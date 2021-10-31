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31 октября 2021, 17:40 111

Выборы в Украине: сколько избирателей пришли на участки на Херсонщине, Черкасщине и в Харькове

31 октября 2021, 17:40 111
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из открытых источников
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По состоянию на 16.00 на выборах городского головы Харькова проголосовали 22,7% избирателей (погрешность исследования-0.9%)

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные общественной сети "ОПОРА"

Кроме этого, по данным организации на промежуточных выборах нардепа в округе №184(Херсонская область) проголосовали 17.6% (погрешность - 2.2%).

На промежуточных выборах нардепа в округе № 197(Черкасская область) избиратели были активнее. Там свой голос уже отдали, по данным наблюдателей, - 20.8%

Напомним, что по состоянию на 12: 00 в 184 округе на Херсонщине явка избирателей составила 11% (погрешность – 1,4%). Для сравнения, по данным ЦИК, во время выборов в Верховную Раду в 2019 году явка на 12:00 составила 23,5%.

В округе №197 в Черкасской области явка составляет 12,2%. В 2019 году активность избирателей на 12:00 была 22,3%.

выборы Черкассы Харьков Херсон

 
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