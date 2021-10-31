Вибори в Україні: стала відома явка виборців на Херсонщині та Черкащині

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Громадянська мережа "ОПОРА" опублікувала дані по явці на довиборах у Раду по 184 округу на Херсонщині та 197 округу у Черкаській області

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні на сайті мережі.

Так, станом на 12:00 у 184 окрузі на Херсонщині явка становить 11% (похибка – 1,4%). Для порівняння, за даними ЦВК, під час виборів до Верховної Ради у 2019 році явка на 12:00 становила 23,5%.

В окрузі №197 у Черкаській області явка становить 12,2%. У 2019 році активність виборців на 12:00 була 22,3%.

Раніше повідомлялось, що у Черкаській та Херсонській областях правоохоронці фіксують перші повідомлення про можливі порушення виборчого законодавства на довиборах у Раду.

Нагадаємо, сьогодні, згідно з постановами Центральної виборчої комісії України, відбудуться вибори у двох областях та м.Харкові. Зокрема, в Херсонській та Черкаській областях пройдуть проміжні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №184 і 197, а жителі Харкова обиратимуть міського голову.