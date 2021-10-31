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31 октября 2021, 16:16 90

В Черкасской области задержали женщину, которая отмечала проголосовавших избирателей

31 октября 2021, 16:16 90
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Фото из открытых источников
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В городе Золотоноша Черкасской области полиция задержала женщину, которая на выходе из участка отмечала избирателей, что уже проголосовали

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на движение "ЧЕСТНО".

Активистам удалось получить фото с места происшествия, в списке прослеживается системное написание времени голосования избирателей и отметки "заболел".

В списке указаны фамилии, имена и отчества избирателей, их телефоны.

"Мы зафиксировали людей, которые стояли возле школы со списками. И контролировали избирателей, которые заходили и выходили... Сейчас женщина дает показания. Рассказывает, что в конце должна быть оплата, она контролирует людей. Средств у нее не было. Я вызвала полицию", - прокомментировала движению "ЧЕСТНО" очевидица Оксана Гищин.

В соседнем населенном пункте Деньги граждане отсняли на видео бывшую главу общины Ларису Головань. Она сидела на скамейке и скрывала списки, которые очень похожи по своему оформлению на те, что обнаружили у Золотоноши. Имеют такое же форматирование и сверху серую полоску.

Напомним, несколько ранее в Комитете избирателей Украины назвали основные нарушения, которые зафиксировали наблюдатели организации во время проведения выборов в городе Харькове и на Черкасщине и Херсонщине. В частности, в день голосования было зафиксировано более 10 фактов присутствия возле избирательных участков неизвестных лиц, которые были одеты в брендированная одежда, повторяющий цветовую гамму, шрифты, стилистику политической партии "Слуга народа”.

Черкассы выборы нарушение полиция

 
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