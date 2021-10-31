Довыборы в Раду: в полиции рассказали о возможных нарушениях избирательного законодательства

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В Черкасской и Херсонской областях правоохранители фиксируют первые сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства на довыборах в Раду

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные ГУ Нацполиции в Черкасской и Херсонской областях.

Так, в Черкасской области зафиксировано более 10 сообщений о нарушениях избирательного законодательства. Все обращения зарегистрированы в соответствии с требованиями действующего законодательства.

По данным фактам полиция проводит проверку, по результатам которой будет дана соответствующая правовая квалификация каждому из событий", - сообщают правоохранители.

В то же время на Херсонщине полиция получила 4 сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства. В частности, поступило сообщение о возможном нарушении избирательного законодательства представителем одной из участковых избирательных комиссий в Новой Каховке.

Также в журнал Единого учета внесена информация относительно ненадлежащего оформления избирательного участка на территории Каховской территориальной общины. А работники Бериславского районного отдела полиции сейчас проверяют информацию о возможном нарушении выдачи избирательных бюллетеней. Аналогичное сообщение поступило и в территориальное подразделение полиции в пгт Великая Лепетиха.

Ранее сообщалось, что во время довыборов в Верховную Раду на избирательном участке № 710207 в селе Крапивна, что в Черкасской области наблюдатели зафиксировали нарушения избирательного законодательства. Наблюдатели обнародовали видео, на котором видно, как члены УИК решили предоставить избирателю бюллетень не по паспорту, а лишь по водительскому удостоверению. При этом они утверждали, что такая норма якобы присутствует в избирательном законодательстве.

Напомним, сегодня, согласно постановлениям Центральной избирательной комиссии Украины, состоятся выборы в двух областях и г. Харькове. В частности, в Херсонской и Черкасской областях пройдут промежуточные выборы народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах №184 и 197, а жители Харькова будут выбирать городского голову.