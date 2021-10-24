В Умані невідомі напали та побили хасида: поліція нападників не знайшла
Ввечері 23 жовтня в районі могили Раби Нахмана, що в місті Умані Черкаської області двоє невідомих здійснили напад на хасида та втекли з місця події
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі "Об'єднаної єврейської общини України".
Зазначається, що напад скоїли двоє молодих людей, які одразу ж втекли з місця інциденту. Спіймати "гарячими слідами" їх не вдалось.
У пресслужбі додали, що потерпілий хасид мав дозвіл на постійне проживання в Україні.
Раніше повідомлялось, що в Умані в орендованому хасидами приміщенні сталася пожежа і витік газу.
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