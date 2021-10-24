10:41  24 жовтня
В Україні зафіксували майже 21 тисячу нових випадків COVID-19
13:14  24 жовтня
У Сумах "червону" зону зустріли мітингом проти карантину та чергами на вакцинацію
10:02  24 жовтня
Доба на Донбасі: поранено двох бійців ООС, бойовики гатили із заборонених озброєнь
UA | RU
UA | RU
24 жовтня 2021, 14:12 399

В Умані невідомі напали та побили хасида: поліція нападників не знайшла

24 жовтня 2021, 14:12 399
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Ввечері 23 жовтня в районі могили Раби Нахмана, що в місті Умані Черкаської області двоє невідомих здійснили напад на хасида та втекли з місця події

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі "Об'єднаної єврейської общини України".

Зазначається, що напад скоїли двоє молодих людей, які одразу ж втекли з місця інциденту. Спіймати "гарячими слідами" їх не вдалось.

У пресслужбі додали, що потерпілий хасид мав дозвіл на постійне проживання в Україні.

Раніше повідомлялось, що в Умані в орендованому хасидами приміщенні сталася пожежа і витік газу.

хасид напад конфлікт Умань поліція

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Сакральні 25%. Як Зеленський отримав перший сигнал від викинутого з команди Разумкова
З Кличком проти Філатова? Навіщо Коломойський бере під контроль дніпровський "УДАР"
Всі публікації »
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua