В Умані невідомі напали та побили хасида: поліція нападників не знайшла

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Ввечері 23 жовтня в районі могили Раби Нахмана, що в місті Умані Черкаської області двоє невідомих здійснили напад на хасида та втекли з місця події

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі "Об'єднаної єврейської общини України".

Зазначається, що напад скоїли двоє молодих людей, які одразу ж втекли з місця інциденту. Спіймати "гарячими слідами" їх не вдалось.

У пресслужбі додали, що потерпілий хасид мав дозвіл на постійне проживання в Україні.

Раніше повідомлялось, що в Умані в орендованому хасидами приміщенні сталася пожежа і витік газу.