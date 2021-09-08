В Умані в орендованому хасидами приміщенні сталася пожежа і витік газу

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В Умані в одній із квартир багатоповерхового будинку в місці паломництва сталося коротке замикання та загоряння кондиціонера. У результаті відбулося пошкодження газопроводу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Була проведена евакуація мешканців на безпечну відстань та забезпечена охорона місця події. Аби попередити вибух, поліцейський перекрив подачу газу, а рятувальники оперативно ліквідували загоряння", - йдеться у повідомленні.

Після проведення всіх необхідних заходів паломники-хасиди повернулися до своїх помешкань.

Наразі встановлюються причини загоряння.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Умані поліція відкрила вже три справи під час святкування Рош га-Шана.

У хасидів в Умані вже фіксують перші випадки COVID-19. Водночас кількість інфікованих наразі невідомо.