09:01  08 вересня
В Україні за добу виявили ще 2700 нових хворих COVID
08:49  08 вересня
Зеленський оновив склад Координаційної ради з протидії COVID
08:09  08 вересня
На Донбасі бойовики замінували місцевість поблизу Катеринівки та поранили бійця ООС
UA | RU
UA | RU
08 вересня 2021, 10:29 118

В Умані в орендованому хасидами приміщенні сталася пожежа і витік газу

08 вересня 2021, 10:29 118
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Умані в одній із квартир багатоповерхового будинку в місці паломництва сталося коротке замикання та загоряння кондиціонера. У результаті відбулося пошкодження газопроводу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Була проведена евакуація мешканців на безпечну відстань та забезпечена охорона місця події. Аби попередити вибух, поліцейський перекрив подачу газу, а рятувальники оперативно ліквідували загоряння", - йдеться у повідомленні.

Після проведення всіх необхідних заходів паломники-хасиди повернулися до своїх помешкань.

Наразі встановлюються причини загоряння.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Умані поліція відкрила вже три справи під час святкування Рош га-Шана.

У хасидів в Умані вже фіксують перші випадки COVID-19. Водночас кількість інфікованих наразі невідомо.

газ пожежа поліція Умань квартира хасид

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Шість років і конфіскація за 2 тисячі доларів: як Вищий антикорупційний суд взявся за суддів-хабарників
Лідер запорізького Майдану Артюшенко: Повернення генерала-втікача Серби може бути вигідним Зеленському – готує "вдячних" силовиків
Всі публікації »
Віталій Бала
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua