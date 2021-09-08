В Умані в орендованому хасидами приміщенні сталася пожежа і витік газу
В Умані в одній із квартир багатоповерхового будинку в місці паломництва сталося коротке замикання та загоряння кондиціонера. У результаті відбулося пошкодження газопроводу
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.
Була проведена евакуація мешканців на безпечну відстань та забезпечена охорона місця події. Аби попередити вибух, поліцейський перекрив подачу газу, а рятувальники оперативно ліквідували загоряння", - йдеться у повідомленні.
Після проведення всіх необхідних заходів паломники-хасиди повернулися до своїх помешкань.
Наразі встановлюються причини загоряння.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Умані поліція відкрила вже три справи під час святкування Рош га-Шана.
У хасидів в Умані вже фіксують перші випадки COVID-19. Водночас кількість інфікованих наразі невідомо.