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24 октября 2021, 14:12 369

В Умани неизвестные напали и избили хасида: полиция нападавших не нашла

24 октября 2021, 14:12 369
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Фото: из открытых источников
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Вечером 23 октября в районе могилы Раби Нахмана в городе Умань Черкасской области двое неизвестных совершили нападение на хасида и скрылись с места происшествия

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе "Объединенной еврейской общины Украины".

Отмечается, что нападение совершили двое молодых людей, которые сразу же скрылись с места инцидента. Поймать по "горячим следам" их не удалось.

В пресс-службе добавили, что пострадавший хасид имел разрешение на постоянное проживание в Украине.

Ранее сообщалось, что в Умани в арендованном хасидами помещении произошел пожар и утечка газа.

хасид нападение конфликт Умань полиция

 
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