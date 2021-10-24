В Умани неизвестные напали и избили хасида: полиция нападавших не нашла
Вечером 23 октября в районе могилы Раби Нахмана в городе Умань Черкасской области двое неизвестных совершили нападение на хасида и скрылись с места происшествия
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе "Объединенной еврейской общины Украины".
Отмечается, что нападение совершили двое молодых людей, которые сразу же скрылись с места инцидента. Поймать по "горячим следам" их не удалось.
В пресс-службе добавили, что пострадавший хасид имел разрешение на постоянное проживание в Украине.
Ранее сообщалось, что в Умани в арендованном хасидами помещении произошел пожар и утечка газа.
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