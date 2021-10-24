В Умани неизвестные напали и избили хасида: полиция нападавших не нашла

Фото: из открытых источников

Вечером 23 октября в районе могилы Раби Нахмана в городе Умань Черкасской области двое неизвестных совершили нападение на хасида и скрылись с места происшествия

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе "Объединенной еврейской общины Украины".

Отмечается, что нападение совершили двое молодых людей, которые сразу же скрылись с места инцидента. Поймать по "горячим следам" их не удалось.

В пресс-службе добавили, что пострадавший хасид имел разрешение на постоянное проживание в Украине.

Ранее сообщалось, что в Умани в арендованном хасидами помещении произошел пожар и утечка газа.