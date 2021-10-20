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20 жовтня 2021, 11:39 10

Зеленський прибув з робочою поїздкою на Черкащину для перевірки ремонту доріг

20 жовтня 2021, 11:39 10
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Фото: з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою прибули з робочою поїздкою в Черкаську область, де відвідають Шевченківські місця і заслухають доповідь про хід капітального ремонту автомобільних доріг

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Глава держави також огляне низку інфраструктурних об’єктів та ознайомиться зі станом реалізації програми "Велике будівництво" в регіоні. Зокрема, Зеленський заслухає доповідь щодо перебігу капітального ремонту автомобільних доріг на Черкащині.

Крім того, президент відвідає Головний центр підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота.

Нагадаємо, 14 жовтня президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом на Донбас. Глава держави відвідав позиції ООС та урочисті заходи у Маріуполі.

Володимир Зеленський Офіс президента Черкаська область робота ремонт доріг

 
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