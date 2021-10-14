Зеленський приїхав на фронт: президент відвідає позиції ООС
Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом на Донбас. Глава держави планує відвідати позиції ООС та урочисті заходи у Маріуполі
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.
Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку, в рамках якої відвідає Донецьку та Луганську області", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що президент побуває на передових позиціях української армії у районі проведення Операції об’єднаних сил.
Крім того, глава держави відвідає Маріуполь, де візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня захисників і захисниць України.
Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підписав указ, яким доручив виплатити в повному обсязі грошове забезпечення військовим Збройних сил України та премію з нагоди Дня захисників та захисниць.