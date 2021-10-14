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14 жовтня 2021, 18:49 21

Зеленський приїхав на фронт: президент відвідає позиції ООС

14 жовтня 2021, 18:49 21
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Фото: Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом на Донбас. Глава держави планує відвідати позиції ООС та урочисті заходи у Маріуполі

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку, в рамках якої відвідає Донецьку та Луганську області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що президент побуває на передових позиціях української армії у районі проведення Операції об’єднаних сил.

Крім того, глава держави відвідає Маріуполь, де візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня захисників і захисниць України.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підписав указ, яким доручив виплатити в повному обсязі грошове забезпечення військовим Збройних сил України та премію з нагоди Дня захисників та захисниць.

Донбас ООС війна Володимир Зеленський військові

 
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