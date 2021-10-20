Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Черкасчину для проверки ремонта дорог

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Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыли с рабочей поездкой в Черкасскую область, где посетят Шевченковские места и заслушают доклад о ходе капитального ремонта автомобильных дорог

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Глава государства также осмотрит ряд инфраструктурных объектов и ознакомится с состоянием реализации программы "Большое строительство" в регионе. В частности, Зеленский заслушает доклад о ходе капитального ремонта автомобильных дорог в Черкасской области.

Кроме того, президент посетит Главный центр подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины имени генерал-майора Игоря Момота.

Напомним, 14 октября президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом на Донбасс. Глава государства посетил позиции ООС и торжественные мероприятия в Мариуполе.