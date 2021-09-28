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28 вересня 2021, 11:59 88

У Черкасах збільшили вартість опалення

28 вересня 2021, 11:59 88
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Фото: Рixabay
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Виконавчий комітет Черкаської міської ради на засіданні 28 вересня вирішив підвищити ціни на теплопостачання в середньому на 200 гривень для побутових споживачів

Про це пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Щоби розпочати опалювальний сезон, потрібно затвердити новий тариф. У нас ціни й так істотно нижчі в порівнянні з іншими містами. Тариф переглядатимемо щомісяця й коригуватимемо його. Якщо ми не використаємо газ цього місяця, то направимо його на наступний місяць", – пояснив директор черкаського "Теплокомуненерго" Павло Карась.

За його словами, вода подорожчала вдвічі, електрика – на третину. За новим тарифом газ коштуватиме 24 тисячі 993 гривні за 1000 кубів.

Відомо, що востаннє тариф на тепло в Черкасах переглядали в березні 2020 року.

Нагадаємо, раніше у НАК "Нафтогаз" озвучили ціну газу для населення до кінця опалювального сезону.

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