В Черкассах увеличили стоимость отопления

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Исполнительный комитет Черкасского городского совета на заседании 28 сентября решил повысить цены на теплоснабжение в среднем на 200 гривен для бытовых потребителей

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Чтобы начать отопительный сезон, нужно утвердить новый тариф. У нас цены и так существенно ниже по сравнению с другими городами. Тариф будем пересматривать ежемесячно и корректировать его. Если мы не используем газ в этом месяце, то направим его на следующий месяц", – сказал директор черкасского "Теплокоммунэнерго" Павел Карась.

По его словам, вода подорожала вдвое, электричество – на треть. По новому тарифу газ будет стоить 24 тысячи 993 гривны за 1000 кубов.

Известно, что последний раз тариф на тепло в Черкассах пересматривали в марте 2020 года.

Напомним, ранее в НАК "Нафтогаз" озвучили цену газа для населения до конца отопительного сезона.