На Черкащині у 20 COVID-хворих виявили штам "Дельта"

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Як повідомив під час брифінгу заступник директора державної установи "Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Микола Тищук, серед хворих - дитина 15 років, пише RegioNews.

За його словами, двоє жителів області, у яких підтвердили штам "Дельта”, напередодні відпочивали в Чорногорії. Ще один захворілий повернувся літаком із Казахстану.

"Штам підтвердили в шести адміністративних одиницях області. Зокрема, 7 випадків виявили в Черкасах. Загалом захворіли 10 чоловіків і 10 жінок", — сказав Тищук.

Жоден із жителів області, у яких виявили штам, не був вакцинований від COVID-19. Троє із захворілих уже лікуються в стаціонарі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Чернівецькій області практикуючим медикам, які лікують COVID-хворих у лікарнях, не відома інформація про те, хто саме з пацієнтів хворий на "Дельта"-штам коронавірусу.