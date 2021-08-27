На Черкащині у 20 COVID-хворих виявили штам "Дельта"
У Черкаській області 20 осіб заразилися штамом “Дельта” коронавірусної інфекції
Як повідомив під час брифінгу заступник директора державної установи "Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Микола Тищук, серед хворих - дитина 15 років, пише RegioNews.
За його словами, двоє жителів області, у яких підтвердили штам "Дельта”, напередодні відпочивали в Чорногорії. Ще один захворілий повернувся літаком із Казахстану.
"Штам підтвердили в шести адміністративних одиницях області. Зокрема, 7 випадків виявили в Черкасах. Загалом захворіли 10 чоловіків і 10 жінок", — сказав Тищук.
Жоден із жителів області, у яких виявили штам, не був вакцинований від COVID-19. Троє із захворілих уже лікуються в стаціонарі.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Чернівецькій області практикуючим медикам, які лікують COVID-хворих у лікарнях, не відома інформація про те, хто саме з пацієнтів хворий на "Дельта"-штам коронавірусу.