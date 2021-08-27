14:59  27 серпня
На Черкащині у 20 COVID-хворих виявили штам "Дельта"
17:45  27 серпня
В Україні відсьогодні працюють ще 20 камер фіксації порушень ПДР
18:04  27 серпня
Окупанти з початку доби 1 раз "порушили тишу", один наш боєць загинув
UA | RU
UA | RU
27 серпня 2021, 14:59 232

На Черкащині у 20 COVID-хворих виявили штам "Дельта"

27 серпня 2021, 14:59 232
Читайте также на русском языке
Фото: Рixabay
Читайте также
на русском языке

У Черкаській області 20 осіб заразилися штамом “Дельта” коронавірусної інфекції

Як повідомив під час брифінгу заступник директора державної установи "Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Микола Тищук, серед хворих - дитина 15 років, пише RegioNews.

За його словами, двоє жителів області, у яких підтвердили штам "Дельта”, напередодні відпочивали в Чорногорії. Ще один захворілий повернувся літаком із Казахстану.

"Штам підтвердили в шести адміністративних одиницях області. Зокрема, 7 випадків виявили в Черкасах. Загалом захворіли 10 чоловіків і 10 жінок", — сказав Тищук.

Жоден із жителів області, у яких виявили штам, не був вакцинований від COVID-19. Троє із захворілих уже лікуються в стаціонарі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Чернівецькій області практикуючим медикам, які лікують COVID-хворих у лікарнях, не відома інформація про те, хто саме з пацієнтів хворий на "Дельта"-штам коронавірусу.

Україна

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Клан Вілкулів" і порожнеча. Хто побореться за крісло мера Кривого Рогу на позачергових виборах
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua