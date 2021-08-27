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В Черкасской области у 20 COVID-больных обнаружили штамм "Дельта"
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27 августа 2021, 14:59 229

В Черкасской области у 20 COVID-больных обнаружили штамм "Дельта"

27 августа 2021, 14:59 229
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В Черкасской области 20 человек заразились штаммом "Дельта" коронавирусной инфекции

Как сообщил во время брифинга заместитель директора государственного учреждения "Черкасский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" Николай Тищук, среди больных - ребенок 15 лет, пишет RegioNews.

По его словам, двое жителей области, у которых подтвердили штамм "Дельта”, накануне отдыхали в Черногории. Еще один заболевший вернулся самолетом из Казахстана.

"Штамм подтвердили в шести административных единицах области. В частности, 7 случаев обнаружили в Черкассах. Всего заболели 10 мужчин и 10 женщин", — сказал Тищук.

Ни один из жителей области, у которых выявили штамм, не был вакцинирован от COVID-19. Трое из заболевших уже лечатся в стационаре.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Черновицкой области практикующим медикам, которые лечат COVID-больных в больницах, не известна информация о том, кто именно из пациентов болен "Дельта"-штаммом коронавируса.

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