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27 августа 2021, 13:41 259

В Умань приедут около 50 тысяч хасидов-паломников

27 августа 2021, 13:41 259
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Фото: mvs.gov.ua
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Около 50 тысяч хасидов посетят в этом году Умань в рамках празднования еврейского Нового года Рош га-Шана

Как передает RegioNews, об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаэл Бродский на встрече с министром внутренних дел Денисом Монастырским.

Стороны обсудили организацию паломничества хасидов в город Умань, в период празднования 6-8 сентября еврейского Нового года Рош га-Шана.

В этом году ожидается прибытие в Украину около 50 тысяч израильтян и граждан других иностранных государств. Израильским гражданам установлено четкое предписание - пройти тестирование на COVID-19 в аэропорту вылета и после их возвращения", - рассказал Бродский.

Ранее сообщалось, что на празднование иудейского нового года Рош га-Шана в город Умань уже приехало около 5 тысяч хасидов.

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