До Умані вже приїхало майже п'ять тисяч хасидів

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На святкування юдейського нового року Рош га-Шана до міста Умань вже приїхало близько 5 тисяч хасидів

Як передає RegioNews, про це повідомляє місцеве видання Vikka.

Цього року паломники заздалегідь їдуть в Україну, адже торік через посилені протиепідемічні заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу не всі бажаючі змогли потрапити на святкування Рош га-Шана в Умані", - йдеться у повідомленні.

За словами начальника управління Державної міграційної служби в Черкаській області Івана Шапрана, хоча настання нового року за юдейським календарем святкуватимуть з 6 до 8 вересня, але вже близько 5 тисяч хасидів прибули до Умані.

Нагадаємо, з 15 до 21 вересня 2020 року у зв’язку з масовим паломництвом хасидів в Умані були посилені карантинні обмеження. В місті були заборонені масові релігійні та культурні заходи.