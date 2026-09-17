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17 вересня 2026, 16:59

На Тернопільщині викрили лікарську комісію, яка видавала довідки для відстрочки за $6-12 тисяч

17 вересня 2026, 16:59
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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На Тернопільщині правоохоронці викрили схему оформлення фіктивних медичних висновків для отримання відстрочки від мобілізації. Підозри отримали голова лікарсько-консультативної комісії районної лікарні, троє її членів та двоє посередників

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, упродовж 2024–2026 років медики вносили до висновків ЛКК неправдиві відомості про стан здоров’я родичів військовозобов’язаних та їхню нібито потребу в постійному сторонньому догляді.

Надалі ці документи використовували для оформлення відстрочки від мобілізації.

За версією слідства, організувала схему голова ЛКК. Вона залучила до незаконної діяльності трьох членів комісії та двох посередників. Останні, за даними правоохоронців, шукали "клієнтів" серед своїх знайомих.

Вартість оформлення документів становила від 6 до 12 тисяч доларів США.

За три роки учасники схеми, як стверджує слідство, видали близько 1000 висновків ЛКК про потребу родичів військовозобов’язаних у постійному сторонньому догляді.

Під час обшуків за місцями проживання та роботи медиків і посередників правоохоронці вилучили медичну документацію, мобільні телефони та інші матеріали. Їх досліджують у межах кримінального провадження.

Чотирьом медикам повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та службовому підробленні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб — за ч. 1 ст. 114-1 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Голові ЛКК додатково інкримінують сприяння незаконному переправленню військовозобов’язаних через державний кордон України — ч. 2 ст. 332 КК України.

Один із посередників отримав підозру за ч. 1 ст. 114-1 КК України. Іншому заочно повідомили про підозру у зловживанні впливом — ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Чотирьом медикам та одному з посередників суд уже обрав запобіжні заходи.

Слідство триває. Правоохоронці також перевіряють можливу причетність до схеми інших людей, зокрема працівників лікарні та посадовців інших державних установ.

Нагадаємо, що на Львівщині викрили колишнього начальника ТЦК. Він вносив до реєстру недостовірні відомості.

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