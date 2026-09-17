На Львівщині стався вибух біля будівлі Стрийського РТЦК: поранено військовослужбовця

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У місті Миколаїв Стрийського району Львівської області біля будівлі Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки стався вибух невідомого пристрою. Поранення отримав військовослужбовець

Про це повідомив Львівський обласний ТЦК та СП, передає RegioNews .

Вибух стався сьогодні, 17 вересня, близько 16:30 біля входу до будівлі РТЦК. За попередньою інформацією, невідомий пристрій могли підкинути з вулиці невстановлені особи.

Унаслідок вибуху постраждав військовослужбовець 2-го відділу Стрийського РТЦК та СП. Його госпіталізували до Миколаївської центральної районної лікарні. Стан пораненого оцінюють як середньої тяжкості.

На місці події працюють правоохоронці та слідчо-оперативна група. Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини вибуху.

Нагадаємо, що у Білій Церкві на Київщині 30 квітня близько 18:30 стався вибух поблизу адміністративної будівлі територіального центру комплектування.