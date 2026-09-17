На Львівщині повідомили про підозру землевпорядниці

Фото: Управління СБ України у Львівській області

На Львівщині правоохоронці повідомили про підозру 41-річній інженерці-землевпорядниці, яку підозрюють у незаконному виведенні з комунальної власності трьох земельних ділянок загальною вартістю понад 2 мільйони гривень

Про це повідомили у Службі безпеки України у Львівській області, передає RegioNews .

За даними слідства, жінка використовувала підроблений державний акт на право приватної власності на землю та вносила неправдиві відомості до технічної документації.

За даними слідства, у 2025 році фігурантка використала підроблений державний акт на право приватної власності на земельну ділянку площею 0,6 га. Попри те, що земля перебувала у комунальній власності, вона нібито виготовила та підписала технічну документацію із землеустрою, внісши до неї неправдиві відомості.

"Надалі на підставі підроблених документів землю вивели з комунальної власності", — йдеться у повідомленні СБУ.

Унаслідок цього територіальній громаді, за даними слідства, завдали збитків на майже 920 тисяч гривень.

Правоохоронці встановили, що за аналогічною схемою з комунальної власності могли незаконно вивести ще дві земельні ділянки. Одна з них має площу 0,55 га та вартість майже 690 тисяч гривень, інша — понад 0,35 га, її вартість становить понад 450 тисяч гривень.

Усі три земельні ділянки належали Жовківській територіальній громаді.

Жінці повідомили про підозру за частиною 3 статті 365-2 Кримінального кодексу України — зловживання повноваженнями особою, яка надає публічні послуги.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що прокурори Новоукраїнської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 51-річного жителя Кіровоградщини.