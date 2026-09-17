На Харківщині агента ГРУ засудили до 15 років за підрив залізниці та підготовку диверсій

Фото: Офіс Генерального прокурора

На Харківщині 55-річного чоловіка, який співпрацював із російською військовою розвідкою, засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними прокуратури, він намагався організувати диверсію на залізниці, передавав російській стороні розвіддані про українських військових та об’єкти критичної інфраструктури, а також готував новий підрив.

В обмін на співпрацю російська спецслужба, за даними слідства, обіцяла допомогти чоловікові виїхати до окупованого Сіверськодонецька на Луганщині, звідки він родом.

За даними Харківської обласної прокуратури, у червні 2025 року чоловік, який працював майстром аварійно-відновлювальних робіт одного з комунальних підприємств Харкова, почав контактувати з особою, яка перебувала на території Росії та діяла в інтересах ГРУ ГШ ЗС РФ. Він погодився виконувати завдання російського куратора.

Спочатку агент встановив на залізничній колії у передмісті Харкова саморобний металевий скидаючий башмак. Пристрій мав спричинити сходження потяга з рейок, однак аварії не сталося.

Після цього, за інструкціями куратора, чоловік почав готувати підрив залізничної колії. Компоненти для виготовлення вибухового пристрою російська сторона передала за допомогою безпілотника.

Зібравши вибухівку, чоловік заклав її на колії та здійснив підрив. Унаслідок вибуху залізничне полотно було пошкоджено, а перегін закрили для руху поїздів.

Крім диверсійної діяльності, засуджений передавав російському куратору інформацію про місця дислокації українських військовослужбовців та об’єкти критичної інфраструктури. Також він готував ще одну диверсію.

У жовтні 2025 року правоохоронці затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку в нього вилучили вибуховий пристрій та комплектуючі для його активації.

На час розгляду справи судом чоловік перебував під вартою. У суді він визнав свою вину.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав його винним у державній зраді, диверсії, закінченому замаху та готуванні до диверсії, а також незаконному придбанні та зберіганні вибухового пристрою і вибухових речовин.

Суд призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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