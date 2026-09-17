Судитимуть суддю Західного апеляційного господарського суду за незаконне збагачення і брехню в деклараціях

Фото: НАБУ

Перед судом постане суддя Західного апеляційного господарського суду, якого НАБУ і САП обвинувачують у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації

Про це повідомили у НАБУ, передає RegioNews .

За даними слідства, упродовж 2020–2023 років суддя придбав у Львові чотири квартири та два паркомісця загальною вартістю понад 21 млн гривень.

При цьому нерухомість, за версією обвинувачення, оформили на тещу судді, його колишню дружину та доньку.

НАБУ та САП зазначають, що офіційні доходи судді, з урахуванням його витрат і заощаджень, не давали йому змоги придбати цю нерухомість.

Крім того, за даними правоохоронців, суддя не вказав у щорічних деклараціях за 2022–2025 роки інформацію про проживання в орендованій квартирі та фактичне володіння придбаним майном.

Таким чином, йому інкримінують незаконне збагачення та внесення недостовірних відомостей до декларацій.

Обвинувальний акт скерували до суду. Надалі справу розглядатимуть у встановленому законом порядку.

Нагадаємо, що 45-річному експосадовцю районного ТЦК на Львівщині повідомили про підозру через недостовірні дані в декларації. Йдеться про суму понад 4,5 млн грн.