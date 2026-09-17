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17 вересня 2026, 17:52

На Кіровоградщині директора інтернату підозрюють у збитках на закупівлі світла

17 вересня 2026, 17:52
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Фото: Кіровоградська обласна прокуратура
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На Кіровоградщині директору психоневрологічного інтернату повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем

Про це повідомила Кіровоградська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, через закупівлю електроенергії за завищеною ціною бюджету завдали понад 206 тисяч гривень збитків.

За процесуального керівництва Знам’янської окружної прокуратури встановлено, що у грудні 2023 року психоневрологічний інтернат уклав договір із приватним товариством на постачання електроенергії.

Надалі директор закладу підписав із постачальником три додаткові угоди. За ними вартість електроенергії збільшилася, водночас передбачений договором обсяг постачання зменшився.

При цьому, як встановило слідство, документально підтверджених коливань ціни електроенергії на ринку, які б давали підстави для зміни умов договору, не було.

У результаті інтернат отримав понад 140 тисяч кВт·год електроенергії, за яку постачальнику перерахували більш як 932 тисячі гривень.

Згідно з висновком судово-економічної експертизи, закупівля електроенергії за завищеною ціною завдала бюджету Кіровоградської обласної ради збитків на понад 206 тисяч гривень.

Директору інтернату повідомили про підозру за ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання службовим становищем.

Нагадаємо, що прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо директора психоневрологічного інтернату.

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