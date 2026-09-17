Фото: Національна поліція

У Києві 46-річний чоловік вирішив помститись жінці, з якою він раніше зустрічався. До помсти він залучив свого сина-підлітка

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Чоловік не зміг змиритись з тим, що у його колишньої з'явився новий коханий. Тож, він вирішив помститись "супернику", і підпалити його авто. До цього він залучив свого 17-річного сина.

Разом батько і син прибули на місце, де був Dodge Challenger, і підпалили його. Коли правоохоронці приїхали, автомобіль уже був спалений. Ця машина належала військовому, який зараз на фронті виконує бойові завдання.

Як з'ясувалось, напередодні зловмисник розійшовся з коханою. Коли він дізнався, що вона уже має нові стосунки, вирішив помститись, і залучив до цього свого неповнолітнього сина. Разом вони просочили легкозаймистою рідиною клаптики тканини та розмістили їх у колісних арках транспортного засобу. Надалі неповнолітній запальничкою підпалив їх.

Наразі обом повідомили про підозру. Максимальне покарання за цей злочин передбачає до десяти років ув’язнення.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці затримали двох агентів російських спецслужб, які готували теракт проти українських військових. Йдеться про 25-річного харків’янина та його неповнолітню спільницю, яких завербували представники РФ.