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17 вересня 2026, 19:21

На Київщині внаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлю з обладнанням "Київстар"

17 вересня 2026, 19:21
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Фото: Київстар
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У Київській області внаслідок російської атаки пошкоджена будівля, у якій розміщене обладнання телекомунікаційного оператора "Київстар". Співробітники компанії не постраждали

Про це повідомили у "Київстарі", передає RegioNews.

"Співробітники компанії не постраждали. Послуги "Київстар” для абонентів надаються без змін", — йдеться у повідомленні компанії.

Наразі команда "Київстару" оцінює наслідки російської атаки та працює над визначенням масштабів пошкоджень.

При цьому послуги оператора для абонентів продовжують надаватися без змін.

Нагадаємо, в ніч на 17 вересня російські війська здійснили чергову комбіновану атаки ракетами й безпілотниками на Київ. Внаслідок ворожих ударів зафіксовані пошкодження у Дарницькому, Дніпровському та Солом’янському районах столиці.

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