На Київщині внаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлю з обладнанням "Київстар"
У Київській області внаслідок російської атаки пошкоджена будівля, у якій розміщене обладнання телекомунікаційного оператора "Київстар". Співробітники компанії не постраждали
Про це повідомили у "Київстарі", передає RegioNews.
"Співробітники компанії не постраждали. Послуги "Київстар” для абонентів надаються без змін", — йдеться у повідомленні компанії.
Наразі команда "Київстару" оцінює наслідки російської атаки та працює над визначенням масштабів пошкоджень.
При цьому послуги оператора для абонентів продовжують надаватися без змін.
Нагадаємо, в ніч на 17 вересня російські війська здійснили чергову комбіновану атаки ракетами й безпілотниками на Київ. Внаслідок ворожих ударів зафіксовані пошкодження у Дарницькому, Дніпровському та Солом’янському районах столиці.