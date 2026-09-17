На Київщині чоловік зґвалтував дитину: свідком стала його дружина

Фото: Національна поліція

Злочин стався у Броварському районі. Жінка побачила, що її чоловік ґвалтував маленьку дівчинку

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Жінка звернулась до поліції та повідомила, що її малолітню племінницю зґвалтували. Виявилось, що в будинку знаходилась 11-річна дівчинка. Чоловік скористався тим, що більше нікого не було, та зґвалтував дитину.

Це побачила його дружина, яка раптово зайшла до кімнати. Чоловік одразу вийшов з будинку та поїхав у невідомому напрямку. Правоохоронці затримали його. Йому загрожує до 10 років увʼязнення.

Нагадаємо, на Харківщині суд підтвердив довічне ув'язнення для 31-річного чоловіка, який ґвалтував 11-річну падчерку.