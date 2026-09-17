На Одещині судитимуть водія з Молдови за переправлення військовозобов'язаного у вантажівці

Фото: Одеська обласна прокуратура

На Одещині судитимуть 35-річного громадянина Молдови, якого обвинувачують в організації незаконного переправлення військовозобов’язаного через державний кордон України. Обвинувальний акт прокуратура вже скерувала до суду

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За даними слідства, чоловік працював водієм міжнародних вантажних перевезень та був учасником схеми незаконного переправлення людей за кордон. За перевезення однієї людини він мав отримувати 5000 доларів США.

У липні водій, за версією слідства, сховав 26-річного військовозобов’язаного у спеціально облаштованому тайнику в напівпричепі вантажного автомобіля Iveco.

Після цього він попрямував до пункту пропуску "Удобне — Паланка — Маяки".

Під час огляду транспортного засобу прикордонники виявили облаштовану схованку та чоловіка, який перебував усередині.

Наразі справа перебуває на розгляді суду. Обвинуваченому загрожує кримінальна відповідальність за організацію незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон.

Нагадаємо, що на Закарпатті затримали уродженця Чечні. Виявилось, він тікав від російської армії через територію України.