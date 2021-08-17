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17 августа 2021, 11:36 20

В Умани провели антитеррористические учения, чтобы хасиды спокойно отпраздновали Новый год

17 августа 2021, 11:36 20
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Фото: flickr
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СБУ провела антитеррористические учения в Умани, чтобы обеспечить мирное празднование иудеями Рош га-Шана

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Так, по легенде учений, "террористы" заминировали 9 этажный отель, находится на территории историко-культурного центра имени Рабби Нахмана в Умани, и забаррикадировались в одном из его номеров.

"Террористы" хотели дискредитировать имидж Украины на международной арене. Ведь ежегодно в Черкасскую область приезжают паломники из более 25 стран.

Тренировки проходили в условиях максимально приближенных к реальным. Спецназовцы СБУ провели штурмовые действия с использованием альпинистского снаряжения и задержали "террористическую группу", - говорится в сообщении.

Основной задачей, была отработка алгоритма взаимодействия субъектов антитеррористической деятельности для эффективного реагирования на угрозы террористического и диверсионного характера во время массовых мероприятий.

Ранее сообщалось, что на празднование иудейского нового года Рош га-Шана в город Умань уже приехало около 5 тысяч хасидов.

Умань террорист СБУ хасид праздник

 
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