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14 серпня 2021, 15:16 1252

В Умані сталася стрілянина, постраждав 19-річний хасид

14 серпня 2021, 15:16 1252
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Фото: з відкритих джерел
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В Умані між прочанами сталася суперечка, яка переросла в стрілянину. Постраждав 19-річний хлопець

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі поліції Черкаської області.

Так, до поліції надійшов виклик, про те, що до лікарні звернувся хлопець із тілесними ушкодженнями, які отримав внаслідок пострілів, ймовірно з пневматичної зброї.

Попередньо на місці події правоохоронці встановили, що вночі на вулиці Пушкіна в Умані, біля закладу швидкого харчування, між прочанами виник конфлікт.

Під час суперечки невідомий чоловік з предмета схожого на пістолет, здійснив декілька пострілів в голову та шию 19-річному іноземцю, після чого зник у невідомому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Потерпілого доставили до приймального відділення Уманської міської лікарні.

Правоохоронці опитали очевидців події, опрацювали камери відеоспостереження та встановили особу, ймовірно причетну до вчиненого.

За фактом нанесення умисних легких тілесних ушкоджень слідчі розслідують кримінальне провадження.

Раніше повідомлялось, що на святкування юдейського нового року Рош га-Шана до міста Умань вже приїхало близько 5 тисяч хасидів.

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