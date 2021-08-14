В Умани произошла перестрелка, пострадал 19-летний хасид

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В Умани между паломниками произошел спор, переросший в перестрелку. Пострадал 19-летний парень

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области.

Так, в полицию поступил вызов, о том, что в больницу обратился парень с телесными повреждениями, которые получил в результате выстрелов, вероятно из пневматического оружия.

Предварительно на месте происшествия правоохранители установили, что ночью на улице Пушкина в Умани, около заведения быстрого питания, между паломниками возник конфликт.

Во время спора неизвестный мужчина с предмета похожего на пистолет, совершил несколько выстрелов в голову и шею 19-летнему иностранцу, после чего скрылся в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в приемное отделение Уманской городской больницы.

Правоохранители опросили очевидцев происшествия, изучили камеры видеонаблюдения и установили личность, вероятно причастную к совершенному.

По факту нанесения умышленных легких телесных повреждений следователи расследуют уголовное производство.

Ранее сообщалось, что на празднование иудейского нового года Рош га-Шана в город Умань уже приехало около 5 тысяч хасидов.