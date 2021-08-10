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10 августа 2021, 10:58 549

В Черкасской области чиновник в кафе попался на взятке

10 августа 2021, 10:58 549
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Фото: Черкасская областная прокуратура
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В Черкасской области задержали по подозрению во взяточничестве одного из руководителей государственного предприятия

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Черкасской областной прокуратуры.

"По данным следствия, служащий за 40 тыс. долларов пообещал руководителю частной фирмы решить вопрос с незаконной передачей в постоянное пользование ей имущественного комплекса и земельного участка под ним, которые находятся в собственности государственного предприятия, гарантируя реализацию государственного имущества с нарушением установленной процедуры торгов", — отметили в прокуратуре.

Подозреваемого задержали в кафе, когда ему передавали часть взятки — 10 тыс. долларов. Против него уже возбудили криминальное дело - получение неправомерной выгоды. Также его взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине за миллион пыталась подкупить полицейского.

Украина взятка Черкассы задержание Черкасская область

 
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