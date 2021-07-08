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08 липня 2021, 13:49 105

В Умані п'яна жінка побилася з поліцейськими через самокат

08 липня 2021, 13:49 105
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Фото з відкритих джерел
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В Умані п’яна жінка намагалася привласнити самокат, який орендували люди та залишили без нагляду

Про це пише RegioNews з посиланням на "Вартові Еспресо".

Зазначається, що орендарі викликали поліцію. Правоохоронці спробували залагодити конфлікт й повернути транспортний засіб законному власнику, але жінка почала матюкатися та почала битися з правоохоронцями.

На неї склали протокол за дрібне хуліганство. Власнику самокат вернули. Заяву він писати не захотів

Нагадаємо, нещодавно у Києві затримали чоловіка, який ножем вдарив лікаря "швидкої".

Україна поліція події Умань жінки

 
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