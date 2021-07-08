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08 июля 2021, 13:49 94

В Умани пьяная женщина подралась с полицейскими из-за самоката

08 июля 2021, 13:49 94
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Фото из открытых источников
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В Умани пьяная женщина пыталась присвоить самокат, который арендовали люди и оставили без присмотра

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Вартові Еспресо".

Отмечается, что арендаторы вызвали полицию. Правоохранители попытались уладить конфликт и вернуть транспортное средство законному владельцу, но женщина начала материться и стала драться с правоохранителями.

На нее составили протокол за мелкое хулиганство. Владельцу самокат вернули. Заявление он писать не захотел

Напомним, недавно в Киеве задержали мужчину, который ударил ножом врача "скорой".

Украина полиция происшествия Умань женщины

 
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