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17 червня 2021, 15:48 535

На Черкащині поліцейський попався на хабарі й хотів його з'їсти

17 червня 2021, 15:48 535
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Фото з відкритих джерел
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У Черкаській області старший дізнавач сектору дізнання Уманського районного управління поліції попався на хабарі

Як пише RegioNews з посиланням на пресслужбу прокуратури Черкаської області, за повернення вилученого автомобіля "Audi" А6 він вимагав 2000 доларів.

"15 червня близько 16 години старший дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, перебуваючи поруч з Уманським РУП ГУНП в Черкаській області під час зустрічі з заявником, отримав від нього частину неправомірної вигоди в розмірі 500 доларів США, після чого був затриманий", - йдеться в повідомленні.

Під час затримання поліцейський намагався з'їсти гроші, щоб знищити докази.

Йому вже повідомили підозру за частиною 3 статті 368 "Одержання службовою особою неправомірної вигоди" Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує термін від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки викрила на хабарництві у Києві майора поліції, який обіцяв закрити кримінальне провадження і "кришувати" міський салон краси.

хабар

 
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