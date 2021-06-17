В Черкасской области полицейский попался на взятке и хотел ее съесть

Фото из открытых источников

Как пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области, за возвращение изъятого автомобиля "Audi" А6 он требовал 2000 долларов.

"15 июня около 16 часов старший дознаватель СД Уманского РУП ГУНП в Черкасской области, находясь рядом с Уманским РУП ГУНП в Черкасской области во время встречи с заявителем и получил от него часть неправомерной выгоды в размере 500 долларов США, после чего был задержан", - говорится в сообщении.

Во время задержания полицейский пытался съесть деньги, чтобы уничтожить улики.

Ему уже сообщили подозрение по части 3 статьи 368 "Получение должностным лицом неправомерной выгоды" Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно Служба безопасности разоблачила на взяточничестве в Киеве майора полиции, который обещал закрыть уголовное производство и "крышевать" городской салон красоты.