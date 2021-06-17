14:59  17 июня
В "Киевавтодоре" проводят обыски по делу о неуплате налогов
14:33  17 июня
Рада увеличила территорию города Миргород Полтавской области
17:56  17 июня
Сутки на Донбассе: боевики трижды стреляли из запрещенного оружия
UA | RU
UA | RU
17 июня 2021, 15:48 539

В Черкасской области полицейский попался на взятке и хотел ее съесть

17 июня 2021, 15:48 539
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Черкасской области старший дознаватель сектора дознания Уманского районного управления полиции попался на взятке

Как пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области, за возвращение изъятого автомобиля "Audi" А6 он требовал 2000 долларов.

"15 июня около 16 часов старший дознаватель СД Уманского РУП ГУНП в Черкасской области, находясь рядом с Уманским РУП ГУНП в Черкасской области во время встречи с заявителем и получил от него часть неправомерной выгоды в размере 500 долларов США, после чего был задержан", - говорится в сообщении.

Во время задержания полицейский пытался съесть деньги, чтобы уничтожить улики.

Ему уже сообщили подозрение по части 3 статьи 368 "Получение должностным лицом неправомерной выгоды" Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно Служба безопасности разоблачила на взяточничестве в Киеве майора полиции, который обещал закрыть уголовное производство и "крышевать" городской салон красоты.

взятка

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Вместо "народных республик" – фейковые "советы". Как план по разрыву Украины на куски перешел к запасному варианту
Распад "Голоса": какие регионы взбунтовались против Рудик
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram